В Белом доме не исключают новой встречи лидеров США и КНДР уже осенью

СЕГОДНЯ 18:53 2018-07-02T18:53:21+03:00

Ким Чен Ын и Трамп могут вновь встретиться уже в сентябре этого года Фото: REUTERS

Очередной разговор Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН

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В администрации президента США не исключили вероятность того, что глава государства Дональд Трамп может вновь встретиться с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном уже осенью этого года.

Старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй не стала ни подтверждать, ни опровергать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что очередной разговор двух лидеров состоится на полях 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая откроется 18 сентября.

Между тем, она подчеркнула, что у госсекретаря Майкла Помпео и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона уже есть план перехода к конкретным шагам по реализации достигнутых в Сингапуре договоренностей, передает телеканал CBS.

Напомним, что 12 июня на острове Сентоса состоялся первый в истории саммит США - КНДР, в рамках которого состоялись переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

По итогам встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Вашингтон гарантировал КНДР безопасность, а Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что лидеры двух стран договорились также обменяться визитами.