Бену Стиллеру присвоено звание посла доброй воли ООН по делам беженцев

СЕГОДНЯ 19:32 2018-07-02T19:32:35+03:00

Актер на протяжении нескольких лет участвовал в программах УВКБ и встречался с мигрантами в Германии и Иордании

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Американский актер Бен Стиллер стал новым послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом объявили в пресс-службе самого УВКБ.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выразил уверенность в том, что артист достоин своего звания и заявил о готовности работать с ним на благо общества.

"Я лично был свидетелем его приверженности делу беженцев в мире и его исключительной способности говорить о сложной проблеме миграции таким образом, чтобы это звучало понятно, страстно и убедительно", - сказал Гради.

Сам Стиллер во время встречи с мигрантами из Северной Америки в Гватемале подчеркнул, что сделает все для защиты беженцев и привлечения людей к разрешению вопросов оказания помощи.

"Для меня эта роль в качестве посла доброй воли УВКБ ООН по делам беженцев является огромной честью и гордостью. Управление при организации неустанно работает по всему миру, помогая мужчинам, женщинам и детям, которые бегут от войны, террора и преследований", - приводятся слова комика на сайте УВКБ.

Там же уточняется, что Стиллер оказывает поддержку программам управления на протяжении уже двух лет. Ранее он уже встречался с беженцами в Германии и Иордании, а также участвовал в проектах, направленных на улучшение положения таких лиц.

Между тем, еще один посол доброй воли - актриса Анджелина Джоли накануне посетила разрушенный террористами иракский Мосул. Она ужаснулась увиденной разрухе и призвала мировую общественность "не отворачиваться" от жителей этого города, передает сайт kp.ru.