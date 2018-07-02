Россия инициировала торговый спор с США в ВТО

СЕГОДНЯ 20:10 2018-07-02T20:10:49+03:00

Запрос консультаций по данному вопросу был распространен среди членов организации в понедельник, 2 июля

Изменить размер текста: A A

Россия попросила Всемирную торговую организацию предоставить ей консультации по вопросу торгового спора с США из-за введенных ранее пошлин на сталь и алюминий. Такое заявление сделали в пресс-службе ВТО.

"Россия заявляет, что пошлины США на 25% и 10% на импортируемую продукцию из стали и алюминия не соответствуют положениям Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там же уточняется, что данная жалоба является уже седьмой, направленной членом организации в отношении американских пошлин. Ранее в ВТО уже обращались Китай, Канада, Индия, Норвегия, Мексика и Евросоюз. Получение же организацией запроса на консультации фактически означает официальное инициирование торгового спора.

Обсуждение вопроса позволяет найти решение без перехода к судебному разбирательству. В ином же случае сторона, подавшая жалобу, имеет право создать панель арбитров.

Российский запрос уже был распространен среди членов ВТО в понедельник, 2 июля, передает ТАСС.

Напомним, что 23 марта вступил в силу указ о введении американцами пошлин на импорт стали и алюминия. В Минпромторге РФ оценили убытки российских компаний примерно в 2 млрд долларов по стали и 1 млрд по алюминию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует направить на рассмотрение в Конгресс законопроект, который позволил бы полностью игнорировать требования ВТО.