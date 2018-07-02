Еще одна женщина подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна

СЕГОДНЯ 20:50 2018-07-02T20:50:44+03:00

В этот раз 66-летний мужчина обвиняется в принуждении пострадавшей к оральному сексу

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Находящемуся под следствием голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения. В суд обратилась еще одна женщина, ставшая второй в данном деле, которая заявила о посягательстве на сексуальное насилие в ее отношении. Речь идет о принуждении к оральному сексу, которое якобы состоялось в июле 2006 года.

"Это обвинительное заключение является результатом исключительного мужества, проявленного пережившими насилие, которые дали ход делу. Наше расследование продолжается", - цитирует агентство Reuters прокурора Сайруса Вэнса.

Между тем, имя очередной пострадавшей пока не раскрывается.

Напомним, что о домогательствах со стороны знаменитого американского продюсера уже заявили около сотни женщин, однако лишь трое из них решились подать на обидчика в суд. Так, одна пострадавшая обвинила мужчину в изнасиловании, а другая в принуждении к оральному сексу. 25 мая Вайнштейн явился в полицию, но был отпущен из-под ареста под залог в миллион долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 30 мая продюсер предстал уже перед Большим жюри суда Манхэттена, где ему были предъявлены обвинения в изнасиловании.