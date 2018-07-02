Google пообещал исправить некорректное название Крымского моста на картах

СЕГОДНЯ 21:07 2018-07-02T21:07:20+03:00

Специалисты компании уже работают над переводом обозначения сооружения с украинского на русский

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Американская корпорация Google признала свою ошибку и назвала некорректным название Крымского моста, указанное на "Google.Maps".

Напомним, что построенное Россией сооружение через Керченский пролив в сервисе компании подписывалось на украинском языке.

"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на "Google.Картах". Наши команды работают над исправлением", — передает RNS со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Совфеде такой поступок Google уже назвали "глупым решением", поскольку обозначение локации на картах должно зависеть от выбранного языка.

Между тем, американская корпорация, по мнению сенатора Сергея Цекова, таким образом просто демонстрирует свои русофобские политические пристрастия, которые проявлялись, еще когда Крым был частью Украины.