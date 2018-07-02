2018-07-02T21:53:22+03:00
В мире

"Пованивает": Американцы высмеяли "пердежный закон" Трампа

Интернет-пользователи обрушились с критикой не только на содержание предложенного Белым домом документа, но и на его название
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Новый шквал критики вызвал законопроект, предложенный накануне администрацией президента США Дональда Трампа. Речь идет о документе, посвященном "справедливым и обоюдным тарифам", полное название которого - "The United States Fair and Reciprocal Tariff Act" или в сокращении FART Act ("пердежный закон").

Несложно догадаться, что внимание интернет-пользователей привлек именно второй вариант наименования. Вот, например, как прокомментировал ситуацию журналист издания New York Post Сет Мандель (Seth Mandel).

"Как редактор, который придумывает заголовки для отдельных материалов NY Post, могу сказать, что я просто в восторге от "пердежного закона", - написал он в своем Twitter.

Не остался в стороне и бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Энтони Скарамуччи, который раскритиковал больше внутреннее содержание документа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что проект наделяет главу государства правом утверждать пошлины на импорт товаров в одностороннем порядке в обход Конгресса и игнорировать базовые принципы Всемирной торговой организации.

ВТО есть свои недостатки, но закон США о справедливых и взаимных тарифах, известный в США как "пердежный закон" пованивает", - написал Скарамуччи в своем микроблоге.

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