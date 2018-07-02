США планируют свести на нет продажу нефти Ираном с помощью санкций

СЕГОДНЯ 22:13 2018-07-02T22:19:15+03:00

Власти США намерены при помощи санкций сократить до нуля доходы, получаемые Ираном от продажи нефти. Фото: REUTERS

Возвращение ограничительных мер будет проходить в два этапа - в августе и в ноябре

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Главной целью возвращения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана является обнуление доходов Исламской Республики от продажи нефти. Такое заявление сделал директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук.

"Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана - ИФ) - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа", - сказал он.

Отмечается, что первый пакет ограничительных мер затронет автомобильный сектор Ирана и сферу торговли золотом, а также другими металлами. Остальные санкции будут введены 6 ноября и коснутся энергетического сектора республики, в частности, транзакций с углеводородным сырьем, а также операций, проводимых центральным банком.

По словам Хука, Вашингтон не пытается добиться смены режима в Тегеране, а всего лишь хочет повлиять на руководство республики, чтобы оно соответствовало тому, "чего действительно хочет иранский народ".

Глава по политическому планированию также надеется, что США получат поддержку России, Китая и других стран-членов ВТО по данному вопросу, поскольку эти государства являются частью ядерной сделки и не поддерживают усилия Ирана по распространению оружия массового поражение на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Исламская Республика уже подготовил программу, которая способна помешать Штатам свести к нулю покупку добытой в стране нефти зарубежными партнерами.