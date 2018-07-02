США планируют свести на нет продажу нефти Ираном с помощью санкций
Главной целью возвращения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана является обнуление доходов Исламской Республики от продажи нефти. Такое заявление сделал директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук.
"Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана - ИФ) - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа", - сказал он.
Отмечается, что первый пакет ограничительных мер затронет автомобильный сектор Ирана и сферу торговли золотом, а также другими металлами. Остальные санкции будут введены 6 ноября и коснутся энергетического сектора республики, в частности, транзакций с углеводородным сырьем, а также операций, проводимых центральным банком.
По словам Хука, Вашингтон не пытается добиться смены режима в Тегеране, а всего лишь хочет повлиять на руководство республики, чтобы оно соответствовало тому, "чего действительно хочет иранский народ".
Глава по политическому планированию также надеется, что США получат поддержку России, Китая и других стран-членов ВТО по данному вопросу, поскольку эти государства являются частью ядерной сделки и не поддерживают усилия Ирана по распространению оружия массового поражение на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Исламская Республика уже подготовил программу, которая способна помешать Штатам свести к нулю покупку добытой в стране нефти зарубежными партнерами.
Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»