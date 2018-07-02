2018-07-02T22:19:15+03:00
Политика

США планируют свести на нет продажу нефти Ираном с помощью санкций

Возвращение ограничительных мер будет проходить в два этапа - в августе и в ноябре
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Власти США намерены при помощи санкций сократить до нуля доходы, получаемые Ираном от продажи нефти.Власти США намерены при помощи санкций сократить до нуля доходы, получаемые Ираном от продажи нефти.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главной целью возвращения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана является обнуление доходов Исламской Республики от продажи нефти. Такое заявление сделал директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук.

"Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана - ИФ) - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа", - сказал он.

Отмечается, что первый пакет ограничительных мер затронет автомобильный сектор Ирана и сферу торговли золотом, а также другими металлами. Остальные санкции будут введены 6 ноября и коснутся энергетического сектора республики, в частности, транзакций с углеводородным сырьем, а также операций, проводимых центральным банком.

По словам Хука, Вашингтон не пытается добиться смены режима в Тегеране, а всего лишь хочет повлиять на руководство республики, чтобы оно соответствовало тому, "чего действительно хочет иранский народ".

Глава по политическому планированию также надеется, что США получат поддержку России, Китая и других стран-членов ВТО по данному вопросу, поскольку эти государства являются частью ядерной сделки и не поддерживают усилия Ирана по распространению оружия массового поражение на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Исламская Республика уже подготовил программу, которая способна помешать Штатам свести к нулю покупку добытой в стране нефти зарубежными партнерами.

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Пованивает": Американцы высмеяли "пердежный закон" Трампа
Матч Бельгия - Япония: первый тайм поединка 1/8 финала завершился вничью 0:0
В Японии съели осьминога-предсказателя, который ни разу не ошибся
Google пообещал исправить некорректное название Крымского моста на картах
Еще одна женщина подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна
Полиция Бельгии предотвратила теракт на территории Франции
Россия инициировала торговый спор с США в ВТО
Пропавшие в пещере девять дней назад тайские школьники найдены живыми
Бену Стиллеру присвоено звание посла доброй воли ООН по делам беженцев
Володин встретится с прибывшими в Россию американскими конгрессменами
В Белом доме не исключают новой встречи лидеров США и КНДР уже осенью
Путин назначил Олега Васнецова новым послом России в Молдавии
Роскомнадзор выявил ряд незначительных нарушений в работе Deutsche Welle
ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не хотят жить за границей
Стокгольмский арбитраж встал на сторону "Газпрома" в споре с Польшей
NASA разрабатывает новый аппарат для исследования Венеры