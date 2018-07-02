2 Июль 22:35 2018-07-02T22:35:54+03:00

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В понедельник, 2 июля, в Ереване умерла Надежда Саркисян - советская и армянская певица и актриса. Об этом сообщили в медицинском центре "Наири", куда артистка была доставлена в результате резкого ухудшения состояния здоровья.

Известно, что женщина длительное время боролась с онкологическим заболеванием, но безуспешно. На момент смерти ей было 64 года, передает Sputnik Армения.

Надежда Саркисян является заслуженной артисткой республики. В период с 1988 по 1993 она училась в Московском художественном театре Российской армии. Свою карьеру артиста начинала в некогда популярном ансамбле "Серпантин" (в этом же коллективе свое восхождение на эстраду совершала российская певица Лариса Долина). В 1977 года Саркисян была приглашена в ансамбль Константина Орбеляна, где проработала десять лет.

Стоит отметить, что певица Emmy (Эмма Беджанян), которая представляла Армению на песенном конкурсе "Евровидение-2011" является дочерью Надежды Вигеновны.