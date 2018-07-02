Британским школьницам запретили носить юбки, чтобы поддержать трансгендеров

2 Июль 23:12 2018-07-02T23:12:56+03:00

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С нового учебного года ученицы по меньшей мере 40 средних школ Великобритании начнут носить так называемую гендерно-нейтральную форму. Фактически, девочкам просто запретят приходить на уроки в юбках.

Такая политика была введена в ряде образовательных учреждений с целью оказать поддержку ученикам-трансгендерам и тем, кто еще не определился со своей половой принадлежностью. В руководстве учебных заведений утверждают, что со временем таких подростков становится все больше.

Между тем, многие родители были возмущены нововведением, поскольку с ними даже не посоветовались об изменениях в правилах.

"Я зашла на сайт школы и увидела объявление о том, что с сентября этого года все новые ученики должны будут ходить в брюках, а остальная часть школы последует нововведению с начала следующего учебного года. <...> Я твердо убеждена в том, что администрация должна были проконсультироваться с родителями и предоставить им обоснованное объяснение", - приводит Daily Mail слова мамы одной из учениц школы Phillips High School, расположенной в Уайтфилде.

Кроме того, британцы не видят особых причин, которые бы сделали этот запрет необходимым, поскольку подростки должны сами выбирать, что им носить.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколькими годами ранее в одной из начальных школ Великобритании появились гендерно-нейтральные туалеты. Тогда родители также выступили против, посчитав, что совместное использование уборной может вызвать преждевременный интерес учеников к сексу.