2018-07-02T23:12:56+03:00
В мире

Британским школьницам запретили носить юбки, чтобы поддержать трансгендеров

Ученицы примерно 40 средних школ королевства с нового года перейдут на гендерно-нейтральную форму
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В ряде школ Великобритании девочкам запретили юбкиВ ряде школ Великобритании девочкам запретили юбкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

С нового учебного года ученицы по меньшей мере 40 средних школ Великобритании начнут носить так называемую гендерно-нейтральную форму. Фактически, девочкам просто запретят приходить на уроки в юбках.

Такая политика была введена в ряде образовательных учреждений с целью оказать поддержку ученикам-трансгендерам и тем, кто еще не определился со своей половой принадлежностью. В руководстве учебных заведений утверждают, что со временем таких подростков становится все больше.

Между тем, многие родители были возмущены нововведением, поскольку с ними даже не посоветовались об изменениях в правилах.

"Я зашла на сайт школы и увидела объявление о том, что с сентября этого года все новые ученики должны будут ходить в брюках, а остальная часть школы последует нововведению с начала следующего учебного года. <...> Я твердо убеждена в том, что администрация должна были проконсультироваться с родителями и предоставить им обоснованное объяснение", - приводит Daily Mail слова мамы одной из учениц школы Phillips High School, расположенной в Уайтфилде.

Кроме того, британцы не видят особых причин, которые бы сделали этот запрет необходимым, поскольку подростки должны сами выбирать, что им носить.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколькими годами ранее в одной из начальных школ Великобритании появились гендерно-нейтральные туалеты. Тогда родители также выступили против, посчитав, что совместное использование уборной может вызвать преждевременный интерес учеников к сексу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названы 13 лучших летних песен
С хоккеиста Войнова в США сняли обвинения в домашнем насилии
Трамп пригрозил ответить ВТО на плохое обращение с США
Умерла Надежда Саркисян - советская и армянская певица
США планируют свести на нет продажу нефти Ираном с помощью санкций
"Пованивает": Американцы высмеяли "пердежный закон" Трампа
Матч Бельгия - Япония: первый тайм поединка 1/8 финала завершился вничью 0:0
В Японии съели осьминога-предсказателя, который ни разу не ошибся
Google пообещал исправить некорректное название Крымского моста на картах
Еще одна женщина подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна
Полиция Бельгии предотвратила теракт на территории Франции
Россия инициировала торговый спор с США в ВТО
Пропавшие в пещере девять дней назад тайские школьники найдены живыми
Бену Стиллеру присвоено звание посла доброй воли ООН по делам беженцев
Володин встретится с прибывшими в Россию американскими конгрессменами
В Белом доме не исключают новой встречи лидеров США и КНДР уже осенью
Путин назначил Олега Васнецова новым послом России в Молдавии
Роскомнадзор выявил ряд незначительных нарушений в работе Deutsche Welle
ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не хотят жить за границей
Стокгольмский арбитраж встал на сторону "Газпрома" в споре с Польшей
NASA разрабатывает новый аппарат для исследования Венеры