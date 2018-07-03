В Китае разработали лазерную винтовку

СЕГОДНЯ 00:13 2018-07-03T00:13:53+03:00

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В Китае оружейные конструкторы разработали нелетальное оружие, использующее лазерный луч – винтовку ZKZM-500. Она не убивает, но ее невидимый луч способен проникать сквозь окна и оставлять ожоги на теле человека. Ее действие напоминает бластер из фантастических фильмов.

Как пишет гонконгская газета South China Morning Post, при попадании лазерного луча на кожу человек ощущает невыносимую боль. Прототип был разработан и прошел испытания в Сианьском Институте оптики и точной механики при Китайской академии наук в провинции Шэньси.

Оружие представляет собой винтовку калибром 15 миллиметров и весом три килограмма - примерно такой же вес у автомата Калашникова АК-47. Дальность поражения ZKZM-500 около 800 метров. Вместо обоймы – в ней литиевые аккумуляторы. Ее легко можно установить на любой вид транспорта, включая лодки и самолеты.

В Китае уже планируют начать серийный выпуск штурмовой лазерной винтовки, которая, в первую очередь, предназначена для антитеррористических операций. Луч ZKZM-500 невидим человеческому глазу и бесшумен, что дезориентирует противника – он не может понять, откуда его атакуют.

Оружие получат антитеррористические подразделения военной полиции КНР. Имена создателей винтовки содержаться в строгой секретности.