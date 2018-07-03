2018-07-03T00:13:53+03:00
Политика

В Китае разработали лазерную винтовку

Невидимый луч оружия проникает сквозь окна и оставляет ожоги на коже
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Китае разработали новый тип оружия - лазерную винтовкуВ Китае разработали новый тип оружия - лазерную винтовкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Китае оружейные конструкторы разработали нелетальное оружие, использующее лазерный луч – винтовку ZKZM-500. Она не убивает, но ее невидимый луч способен проникать сквозь окна и оставлять ожоги на теле человека. Ее действие напоминает бластер из фантастических фильмов.

Как пишет гонконгская газета South China Morning Post, при попадании лазерного луча на кожу человек ощущает невыносимую боль. Прототип был разработан и прошел испытания в Сианьском Институте оптики и точной механики при Китайской академии наук в провинции Шэньси.

Оружие представляет собой винтовку калибром 15 миллиметров и весом три килограмма - примерно такой же вес у автомата Калашникова АК-47. Дальность поражения ZKZM-500 около 800 метров. Вместо обоймы – в ней литиевые аккумуляторы. Ее легко можно установить на любой вид транспорта, включая лодки и самолеты.

В Китае уже планируют начать серийный выпуск штурмовой лазерной винтовки, которая, в первую очередь, предназначена для антитеррористических операций. Луч ZKZM-500 невидим человеческому глазу и бесшумен, что дезориентирует противника – он не может понять, откуда его атакуют.

Оружие получат антитеррористические подразделения военной полиции КНР. Имена создателей винтовки содержаться в строгой секретности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ФБР предотвратило теракт в Кливленде на День независимости
Белый дом: США отменят санкции против России только после возвращения Крыма Украине
В школах России планируют внедрить систему распознавания лиц
Обрадор предложил Трампу заключить всеобъемлющее соглашение
Названы 13 лучших летних песен
С хоккеиста Войнова в США сняли обвинения в домашнем насилии
Британским школьницам запретили носить юбки, чтобы поддержать трансгендеров
Трамп пригрозил ответить ВТО на плохое обращение с США
Умерла Надежда Саркисян - советская и армянская певица
США планируют свести на нет продажу нефти Ираном с помощью санкций
"Пованивает": Американцы высмеяли "пердежный закон" Трампа
Матч Бельгия - Япония: первый тайм поединка 1/8 финала завершился вничью 0:0
В Японии съели осьминога-предсказателя, который ни разу не ошибся
Google пообещал исправить некорректное название Крымского моста на картах
Еще одна женщина подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна
Полиция Бельгии предотвратила теракт на территории Франции
Россия инициировала торговый спор с США в ВТО
Пропавшие в пещере девять дней назад тайские школьники найдены живыми
Бену Стиллеру присвоено звание посла доброй воли ООН по делам беженцев
Володин встретится с прибывшими в Россию американскими конгрессменами
В Белом доме не исключают новой встречи лидеров США и КНДР уже осенью
Путин назначил Олега Васнецова новым послом России в Молдавии
Роскомнадзор выявил ряд незначительных нарушений в работе Deutsche Welle
ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не хотят жить за границей
Стокгольмский арбитраж встал на сторону "Газпрома" в споре с Польшей
NASA разрабатывает новый аппарат для исследования Венеры