2018-07-03T02:49:32+03:00
Политика

Трансляция матча Испания-Россия стала лидером телеэфира на Украине

Встречу российской и испанской команд посмотрели 4,4 миллиона украинцев
Юлия ДИВЕЕВА
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За встречей России и Испании на чемпионате мира-2018 внимательно следили на УкраинеЗа встречей России и Испании на чемпионате мира-2018 внимательно следили на УкраинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трансляция футбольного матча РоссияИспания стала самой популярной в украинском телеэфире сначала чемпионата мира-2018. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Интер», транслировавшего игру.

По данным телекомпании, встречу российской и испанской команд посмотрели на Украине 4,4 миллиона человек.

«Этот поединок не только стал лучшим событием воскресенья, но и собрал самую высокую долю среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу», - цитирует ТАСС пресс-службу телеканала.

Как передавал сайт kp.ru, 1 июля сборная России выиграла в матче плей-офф чемпионата мира по футболу у Испании. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Судья назначил серию пенальти, наши игроки ни разу не промахнулись, а вратарь Игорь Акинфеев совершил для нашей команды чудо - итог 4:3. Россия выходит в четвертьфинал, где наших футболистов ждет встреча со сборной Хорватии.

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