Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по вопросам нелегальной миграции

СЕГОДНЯ 02:50 2018-07-03T02:50:24+03:00

В Германии создадут центры быстрой высылки беженцев в страны ЕС по месту регистрации или на родину

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Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер пришли к единому мнению по вопросам беженцев. После этого, глава МВД заявил, что «возможно он останется в должности министра и главы ХСС».

Как сообщила Меркель, в стране создадут специальные центры для быстрой высылки нелегальных мигрантов, уже зарегистрированных в других странах ЕС, и тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ. По ее словам, к такому соглашению пришли правящие партии - «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС).

«Думаю, сегодня мы достигли хорошего компромисса после сложных дней», - отметила глава правительства.

Она пообещала, что в ФРГ появятся, транзитные центры. Оттуда беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС, будут отправлять по месту регистрации либо на их родину. В правительстве Германии заверили, что депортировать нелегалов будут не в ущерб третьим странам, но по договоренности, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Зеехофер намерен уйти в отставку с обоих постов из-за разногласий с канцлером по вопросам миграционной политики. его не устраивало нежелание Меркель ввести односторонний контроль на границах Германии, чтобы уменьшить прибытие мигрантов.