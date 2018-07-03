Жители Баку осталась без света из-за аномальной жары

СЕГОДНЯ 03:06 2018-07-03T03:06:55+03:00

Энергетики Азербайджана восстанавливают подачу электричества в Баку и другие районы страны Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Столица и несколько крупных городов Азербайджана в ночь на вторник погрузились в полную тьму из-за отключения электроэнергии. Как пояснил президент ОАО "Азернржи" Этибар Пирвердиев, произошла авария на Мингечаурской ГРЭС, которая питает электричеством Баку.

«На Мингечаурской ГРЭС произошла авария. Вышла из строя часть системного оборудования. Все это из-за аномальной жары. Уже ведутся восстановительные работы», - сказал Пирвердиев.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, на перворм и шестом энергоблоках Мингечаурской ГРЭС возник пожар. Для ликвидации огня на место были вызваны противопожарной охраны Мингечаура и близлежащих районов.

Вместе со столицей без света остались города Гянджа, Сумгаит и ряд районов на северо-западе страны. На данный момент в нескольких районах подача электроэнергии восстановлена.