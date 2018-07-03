2018-07-03T04:15:48+03:00
В мире

Кросовок Марти Макфлая продали за 92 тысячи долларов

Раритет со съемок фильма «Назад в будущее» выставил на торги коллекционер Джордан Геллер [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Макл Джей Фокс в роли Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее»Макл Джей Фокс в роли Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее»
Изменить размер текста:

На электронных торгах Ebay с молотка продан потрепанный и разваливающийся кроссовок, который носил актер Майкл Джей Фокс, когда играл подростка Марти Макфлая из кинотрилогии «Назад в будущее». Один левый кроссовок без пары ушел за 92 тысячи 100 долларов.

Эта обувь была изготовлена специально для Фокса в 1989 году и имела футуристический дизайн. По фильму, Макфлай и доктор Эммет Браун прилетают из 1985 в 2015 год, где молодежь ходит в высоких и массивных кроссовках, которые напоминают сегодняшние «сникерсы». В фильме эта обувь сама зашнуровывается.

Назад в будущее 2 - Nike Air 2015 Kicks.Марти Макфлай надевает самозашнуровывающиеся кроссовки

Как сообщает The Hollywood Reporter, выставил раритет на торги 26 июня коллекционер Джордан Геллер. В борьбу за лот вступили 220 человек. Имя нового владельца этого реквизита держится в тайне.

Издание отмечает, что почти сто тысяч неизвестный заплатил за потрескавшуюся подошву и полуотвалившиеся пластиковые декоративные вставки.

Как рассказывал сайт kp.ru, компания Nike в 2015 году объявила о создании кроссовок с самозатягивающимися шнурками, как в фильме «Назад в будущее 2». Модель назвали Nike Mag и 21 октября - в день, когда главный герой Марти Макфлай оказывается в будущем, первую такую пару получил в подарок Майкл Джей Фокс.

Кроссовки с самозатягивающимися шнурками Nike Mag. Фото: Nike

Кроссовки с самозатягивающимися шнурками Nike Mag. Фото: Nike

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Источник: Решение о переходе Тимаковой с поста пресс-секретаря Медведева не принято
Начальник генштаба ВС Украины подписал приказ о декоммунизации армии
Трамп рассчитывает сначала поговорить с Путиным с глазу на глаз
Жители Баку осталась без света из-за аномальной жары
Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по вопросам нелегальной миграции
350 тысяч болельщиков посмотрели матч Россия - Испания в метро
Трансляция матча Испания-Россия стала лидером телеэфира на Украине
ФБР предотвратило теракт в Кливленде на День независимости
Белый дом: США отменят санкции против России только после возвращения Крыма Украине
В школах России планируют внедрить систему распознавания лиц
Обрадор предложил Трампу заключить всеобъемлющее соглашение
В Китае разработали лазерную винтовку
Названы 13 лучших летних песен
С хоккеиста Войнова в США сняли обвинения в домашнем насилии