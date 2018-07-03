Источник: Решение о переходе Тимаковой с поста пресс-секретаря Медведева не принято
Официального подтверждения того, что представитель аппарата правительства планирует сменить работу, нет
Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. Фото: Владимир Родионов/ТАСС
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Сообщения о том, что пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова может покинуть свой пост и уйти на другую работу, преждевременны. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник .
Ранее в СМИ появилась информация, что пресс-секретарь димтрия Медведева планирует сменить место работы и уйти на должность заместителя председателя Внешэкономбанка и стать членом его правления.
«Информация о переходе Тимаковой в госкорпорацию преждевременна, никаких решений по этому поводу не принято» — цитирует слова своего источника РИА Новости.
И Внешэкономбанк и Тимакова не дают комментариев по этому вопросу .