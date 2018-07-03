Арбитраж в Стокгольме поддержал «Газпром» в споре с польской PGNiG

СЕГОДНЯ 07:13 2018-07-03T07:13:44+03:00

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В Стокгольме Арбитражный трибунал принял сторону «Газпром экспорт» в споре с польской компанией PGNiG, которая требовала изменить цены на голубое топливо. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Суд полностью согласился с доводами «дочки» «Газпрома» и принял решение отказать PGNiG в изменении стоимости газа. Однако это решение, принятое 29 июня, является промежуточным. Трибунал признал право польской компании требовать пересмотра тарифов на топливо в случае резких скачков цен, но не согласился с ее ценовой формулой.

Также Арбитраж заявил, что цены на хабах не являются единственным релевантным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа, передает ТАСС.

Окончательное решение трибунал примет после дополнительных консультаций со обеими сторонами.

Как рассказывал сайт kp.ru, PGNiG подала иск против "Газпрома" еще в 2015 году. Польская компания требовала снизить цену на газ, мотивируя это тем, что российские цены не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.