2018-07-03T07:36:24+03:00
Политика

Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400

Как сообщил источник, ракету могут принять на вооружение до конца лета
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
ЗРК С-400 "Триумф"ЗРК С-400 "Триумф"Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что Россия закончила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е, которая предназначена для российской зенитной ракетной системы С-400.

"На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт", - передает ТАСС сообщение источника.

По его словам, уже до конца лета 2018 года ракету могут принять на вооружение.

Эти сведения не стали комментировать в концерне ВКО "Алмаз-Антей".

По информации Минобороны, ракета 40Н6Е способна поражать цели на максимальную дальность 400 км. По неподтвержденным сведениям, максимальная высота стрельбы ракетой достигает 185 км.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения воздушных средств, включая летательных аппаратов, использующих технологию "стелс". ЗРК может поражать цели на расстоянии до 250 км.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Украине пригрозили арестом акций «Северного потока – 1»
В России вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде
Трамп призвал лидеров четырех стран НАТО увеличить расходы на оборону
GxP-саммит по повышению престижа профессий в фармотрасли пройдет в Сочи
Арбитраж в Стокгольме поддержал «Газпром» в споре с польской PGNiG
Погода в Москве на 3 июля 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
Ядерный арсенал Китая насчитывает около 280 боеголовок
В деле Скрипалей появились два подозреваемых
Facebook случайно разблокировала у пользователей людей из «черного списка»
В Киеве напуганы указом Путина об «украинских» названиях российских дивизий
Источник: Решение о переходе Тимаковой с поста пресс-секретаря Медведева не принято
Начальник генштаба ВС Украины подписал приказ о декоммунизации армии
Кроссовок Марти Макфлая продали за 92 тысячи долларов
Трамп рассчитывает сначала поговорить с Путиным с глазу на глаз
Жители Баку остались без света из-за аномальной жары
Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по вопросам нелегальной миграции
350 тысяч болельщиков посмотрели матч Россия - Испания в метро
Трансляция матча Испания-Россия стала лидером телеэфира на Украине
ФБР предотвратило теракт в Кливленде на День независимости
Белый дом: США отменят санкции против России только после возвращения Крыма Украине
В школах России планируют внедрить систему распознавания лиц
Обрадор предложил Трампу заключить всеобъемлющее соглашение
В Китае разработали лазерную винтовку
Названы 13 лучших летних песен
С хоккеиста Войнова в США сняли обвинения в домашнем насилии