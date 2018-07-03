Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400

СЕГОДНЯ 07:36 2018-07-03T07:36:24+03:00

Как сообщил источник, ракету могут принять на вооружение до конца лета

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Источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что Россия закончила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е, которая предназначена для российской зенитной ракетной системы С-400.

"На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт", - передает ТАСС сообщение источника.

По его словам, уже до конца лета 2018 года ракету могут принять на вооружение.

Эти сведения не стали комментировать в концерне ВКО "Алмаз-Антей".

По информации Минобороны, ракета 40Н6Е способна поражать цели на максимальную дальность 400 км. По неподтвержденным сведениям, максимальная высота стрельбы ракетой достигает 185 км.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения воздушных средств, включая летательных аппаратов, использующих технологию "стелс". ЗРК может поражать цели на расстоянии до 250 км.