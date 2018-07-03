2018-07-03T09:16:42+03:00
Политика

Украинский политик рассказал, как Киев смог бы избежать потери Крыма

По словам главы партии "Основа" Андрея Николаенко, этого могло бы не произойти, если бы Украина находилась в нейтральном статусе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Украинский политик объяснил, почему Киев потерял КрымУкраинский политик объяснил, почему Киев потерял КрымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Руководитель украинской политической партии "Основа" Андрей Николаенко рассказал, как Киев смог бы избежать потери Крыма и конфликта в Донбассе. По его словам, этого могло бы не произойти, если бы Украина занимала нейтральную позицию между Россией и США.

Он напомнил, что еще до распада Советского Союза в 1990 году Верховный Совет Украинской ССР принял декларацию о независимости. Документ закреплял нейтралитет Украины.

"Девяносто четыре процента украинцев проголосовали за ту декларацию, подтвердив нейтральный статус нашего государства. И если бы предыдущие президенты не дергали нас между Москвой и Вашингтоном, а делали то, что решил народ Украины в 1990 году, до независимости, то мы не имели бы сегодня проблемы с Крымом и войны на Донбассе", — сказал Николаенко в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове после госпереворота в Киеве. Воссоединение с РФ поддержали 96,77 процента жителей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Средиземном море потерпела крушение лодка с мигрантами
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе дифтерии на Украине
На Украине пригрозили арестом акций «Северного потока – 1»
В России вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде
Трамп призвал лидеров четырех стран НАТО увеличить расходы на оборону
GxP-саммит по повышению престижа профессий в фармотрасли пройдет в Сочи
Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400
Арбитраж в Стокгольме поддержал «Газпром» в споре с польской PGNiG
Погода в Москве на 3 июля 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
Ядерный арсенал Китая насчитывает около 280 боеголовок
В деле Скрипалей появились два подозреваемых
Facebook случайно разблокировала у пользователей людей из «черного списка»
В Киеве напуганы указом Путина об «украинских» названиях российских дивизий
Источник: Решение о переходе Тимаковой с поста пресс-секретаря Медведева не принято
Начальник генштаба ВС Украины подписал приказ о декоммунизации армии
Кроссовок Марти Макфлая продали за 92 тысячи долларов
Трамп рассчитывает сначала поговорить с Путиным с глазу на глаз
Жители Баку остались без света из-за аномальной жары
Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по вопросам нелегальной миграции
350 тысяч болельщиков посмотрели матч Россия - Испания в метро
Трансляция матча Испания-Россия стала лидером телеэфира на Украине
ФБР предотвратило теракт в Кливленде на День независимости
Белый дом: США отменят санкции против России только после возвращения Крыма Украине
В школах России планируют внедрить систему распознавания лиц
Обрадор предложил Трампу заключить всеобъемлющее соглашение
В Китае разработали лазерную винтовку
Названы 13 лучших летних песен
С хоккеиста Войнова в США сняли обвинения в домашнем насилии