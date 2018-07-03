Украинский политик рассказал, как Киев смог бы избежать потери Крыма

СЕГОДНЯ 09:16 2018-07-03T09:16:42+03:00

По словам главы партии "Основа" Андрея Николаенко, этого могло бы не произойти, если бы Украина находилась в нейтральном статусе

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Руководитель украинской политической партии "Основа" Андрей Николаенко рассказал, как Киев смог бы избежать потери Крыма и конфликта в Донбассе. По его словам, этого могло бы не произойти, если бы Украина занимала нейтральную позицию между Россией и США.

Он напомнил, что еще до распада Советского Союза в 1990 году Верховный Совет Украинской ССР принял декларацию о независимости. Документ закреплял нейтралитет Украины.

"Девяносто четыре процента украинцев проголосовали за ту декларацию, подтвердив нейтральный статус нашего государства. И если бы предыдущие президенты не дергали нас между Москвой и Вашингтоном, а делали то, что решил народ Украины в 1990 году, до независимости, то мы не имели бы сегодня проблемы с Крымом и войны на Донбассе", — сказал Николаенко в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове после госпереворота в Киеве. Воссоединение с РФ поддержали 96,77 процента жителей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины.