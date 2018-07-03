Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе дифтерии на Украине

СЕГОДНЯ 10:10 2018-07-03T10:10:18+03:00

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке дифтерии на Украине Фото: "КП" Архив

С начала текущего года на территории Луганской области были зарегистрированы два случая заражения инфекцией

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Во вторник, 3 июля, Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вспышки дифтерии на Украине.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018 - 2019 годах Украине грозит вспышка дифтерии", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

С начала текущего года на территории Луганской области были зарегистрированы два случая заражения инфекцией. По данным ведомства, "серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся".

Роспотребнадзор обратил внимание на сведения ВОЗ, согласно которым в последние годы Киев испытывает нехватку вакцины против дифтерии и кори. Отмечается, что это может вызвать эпидемиологические проблемы.

Основной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация. В России прививки против этой инфекции делаются в рамках национального календаря.