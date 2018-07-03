2018-07-03T10:58:27+03:00
Общество

Биометрические параметры привяжут к SIM-картам

Связка позволит свести к нулю риски, связанные с утечкой персональных данных клиентов
Эльмира МУСТАФАЕВА
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C 2019 года по биометрии начнут сверять мобильные номераC 2019 года по биометрии начнут сверять мобильные номераФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2019 году по биометрическим параметрам будет возможно сверять не только паспорт гражданина, но и номер мобильного телефона.

Система начала работу 1 июля 2018 года: банки начали собирать изображения лиц и голосовые слепки. Так, если у человека несколько SIM-карт, то все номера будут привязаны к единым биометрическим параметрам. Прохождение проверки будет нетрудным: клиент дистанционно обращается в банк для получения вклада или кредита, банк, в свою очередь, сверят биометрию клиента и номера мобильного телефона, получив согласие на проверку от клиента. Ожидается, что ЕБС поможет облегчить дистанционное и обслуживание, так как благодаря биометрии посещать банки для получения кредитов или открытия вкладов станет необязательным.

По словам Гайдара Гасанова, эксперта Международного финансового центра, дополнительная идентификация через биометрию к мобильному номеру телефона поможет снизить риски утечки персональных данных.

«Такая привязка позволит банкам в разы снизить риски, связанные с утечкой персональных данных клиентов. Данные в ЕБС надежно защищены в том числе от хакерских взломов. Если ранее кибермошенники могли использовать дубликаты SIM-карт для кражи данных о счетах клиентов, то теперь идентификация будет проходить совместно с биометрическими параметрами, которые подделать невозможно. А если клиент решит сменить номер, система учтет данный факт и отключит все возможные действия со старым мобильным, что позволит исключить риски, связанные с утечкой информации», - отметил Гасанов.

Как сообщает газета Известия, сейчас специалисты пытаются найти способ полной «отвязки» биометрических параметров в случае смены номера.

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