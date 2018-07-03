2018-07-03T10:56:52+03:00
Наука

Ученые рассказали, почему в день нужно выпивать шесть чашек кофе

Специалисты открыли необычное свойство бодрящего напитка
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, сколько чашек кофе нужно выпивать в день для крепкого здоровьяУченые рассказали, сколько чашек кофе нужно выпивать в день для крепкого здоровьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для крепкого здоровья ежедневно необходимо употреблять по шесть чашей кофе. Именно такая дозировка поможет снизить риск преждевременной смерти. С таким заявлением выступили американские ученые Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения.

Специалисты провели массовое исследование, участниками которого стали порядка пятисот тысяч человек, и которое длилось на протяжении десяти лет. Ученые наблюдали за ежедневными привычками участников эксперимента и за их состоянием здоровья. В результате, оказалось, что употребление пяти-шести чашек кофе в день снижало риск преждевременной смерти на 16%. Если же люди пили до восьми чашек в день, то этот показатель составлял 14%, пишет ФАН.

По словам онкоэпидемиолога Эрикке Лофтфильда, на результаты эксперимента не влияло, какой сорт напитка предпочитали люди. Более того на показателях не отразилось и отсутствие кофеина, передает сайт «Утро.ру».

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