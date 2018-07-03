2018-07-03T11:35:21+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Больше всего зрителей посетили фан-зону на Воробьевых горах

Составлен рейтинг самых посещаемых мест просмотра матчей чемпионата мира по футболу
Сергей КИРИЛЛОВ
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Столичная площадка перед МГУ с большим отрывом обогнала фанатов северной СтолицыСтоличная площадка перед МГУ с большим отрывом обогнала фанатов северной СтолицыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Агентство "ТурСтат" расставило по ранжиру популярности все фан-зоны в 11 российских городах, где проходят матчи мирового первенства. Рейтинг был составлен по данным максимальной дневной посещаемости.

Всего с начала чемпионата фан-зоны посетило более 5 миллионов болельщиков.

Первое место с большим отрывом заняла столичная площадка на Воробьевых горах перед МГУ. На втором оказалась Северная столица.

Топ-10 официальных фан-зон ЧМ-2018:

1. Москва (111 тысяч посетителей/день)

2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)

3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)

4. Казань (56 тысяч/день)

5. Екатеринбург (50 тысяч/день)

6. Волгоград (50 тысяч/день)

7. Саранск (40 тысяч/день)

8. Калининград (38 тысяч/день)

9. Самара (29 тысяч/день)

10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)

11. Сочи (25 тысяч/день).

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