В российских школах могут ввести уроки гостеприимства

СЕГОДНЯ 12:07 2018-07-03T12:08:11+03:00

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Виталий Милонов обратился к Министерству просвещения России с инициативой ввести курс гостеприимства в российских общеобразовательных учреждениях. В основу предмета должен лечь специально разработанный свод международных правил поведения.

Основой идеи стало то, что на территории России постоянно проводятся масштабные мероприятия, в том числе международные. В связи с этим "есть опасность, что возникнет неприятный инцидент, например, из-за разного восприятия языка жестов. Это может оскорбить иностранного гостя или спровоцировать конфликт" - высказался депутат Госдумы.

Для избежания подобных ситуаций и недопонимания между новым поколением россиян и иностранными туристами первым следует знать культуры народов и правила этикета. В особенности это касается приезжих из Ирана, Кореи и Японии - их культуры Милонов выделил как наиболее "экзотические" для нашей ментальности – сообщает RT

Депутат добавил, что знаменитое российское радушие зачастую отталкивает и даже пугает иностранцев.