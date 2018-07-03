2018-07-03T12:08:11+03:00
Общество

В российских школах могут ввести уроки гостеприимства

Причиной этому является чрезмерное радушие россиян
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments19
Депутат Госдумы Виталий МилоновДепутат Госдумы Виталий МилоновФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Виталий Милонов обратился к Министерству просвещения России с инициативой ввести курс гостеприимства в российских общеобразовательных учреждениях. В основу предмета должен лечь специально разработанный свод международных правил поведения.

Основой идеи стало то, что на территории России постоянно проводятся масштабные мероприятия, в том числе международные. В связи с этим "есть опасность, что возникнет неприятный инцидент, например, из-за разного восприятия языка жестов. Это может оскорбить иностранного гостя или спровоцировать конфликт" - высказался депутат Госдумы.

Для избежания подобных ситуаций и недопонимания между новым поколением россиян и иностранными туристами первым следует знать культуры народов и правила этикета. В особенности это касается приезжих из Ирана, Кореи и Японии - их культуры Милонов выделил как наиболее "экзотические" для нашей ментальности – сообщает RT

Депутат добавил, что знаменитое российское радушие зачастую отталкивает и даже пугает иностранцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Я был осторожен всю жизнь": Трюдо ответил на обвинения в харассменте
В ЮАР в холодильнике морга «воскресла» женщина
Доля российских фильмов в отечественном кинопрокате впервые выросла до 40%
В Польше обеспокоены возможностью перезагрузки отношений России и США
Лавров назвал "своевременным" визит американских конгрессменов в РФ
Вертолет Ми-2 будет модернизирован в России
Минэкономразвития разработало план исполнения майского указа
Встреча депутатов Госдумы с сенаторами из США пойдет в закрытом режиме
Песков не исключил встречи Путина и Трампа в формате "тет-а-тет"
МИД РФ: Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка "Советский"
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Меркель объявила о создании в Германии центров для высылки мигрантов
В Японии из-за жары погибли три человека за неделю
Охранник аэропорта Дюссельдорфа ударил ножом в голову своего коллегу