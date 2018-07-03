Российским военным выдали «умные часы» для охраны объектов

СЕГОДНЯ 11:50 2018-07-03T11:50:40+03:00

По ним можно отслеживать окружающую обстановку, передвижения военных и их самочувствие

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Дислоцированные в Крыму части получат комплекс защиты воинских частей «Стрелец-Часовой». Он объединит в себе системы обнаружения и обработки информации. Специальный модуль оповещения сделан в видео смарт-часов Apple Watch. На аналог поступают сведения об обстановке, информация о происшествиях, а также команды боевого управления благодаря система персонального оповещения. Также, при использовании браслета, можно будет сообщить о нападении или других происшествиях. Уровень охраны военных объектов, по мнению экспертов, возрастет в разы.

«Стрелец-Часовой» прошел все государственные испытания и был принят в использование. С 2018 года оснащение комплексов произойдет на всех крупных военных базах в Крыму, где сохраняется высокая диверсионная угроза. Новые системы воинские части будут получать до 2020 года. Стоимость контракта составит почти 700 миллионов рублей.

Комплекс «Стрелец-Часовой» специально создан для охраны стационарных объектов Минобороны. Военные отмечают долгий хороший заряд батареи даже при температуре до -50 градусов по Цельсию. Благодаря модулю ГЛОНАСС командир сможет отслеживать местонахождение часовых, а также контролировать их самочувствие.

Как сообщает газета Известия, для армии обороны Израиля тоже был разработан «умный» браслет — мобильная медицинская карта раненого, которая фиксирует пульс, давление, прием лекарств и учитывает оказанную медицинскую помощь.