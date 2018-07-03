2018-07-03T11:52:13+03:00
Общество

Россиян чаще всего штрафуют за превышение скорости

Как свидетельствуют результаты опроса, также нередки штрафы за вождение с непристегнутым ремнем безопасности и разговор по мобильному телефону
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Россияне рассказали, за что их штрафуют чаще всегоРоссияне рассказали, за что их штрафуют чаще всегоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Россияне чаще всего получают штрафы за превышение скорости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного интернет-сервисом "Avito Авто".

Опрошенные рассказали, что около 80% штрафов приходится на превышение скорости. На втором месте рейтинга (около 40%) — штрафы за вождение с непристегнутым ремнем безопасности, на третьем месте (тоже примерно 40%) — наказание за разговоры по мобильному телефону. Также в пятерке популярных штрафов — взыскания за парковку в неположенных местах (18%) и неиспользование сигнала поворота (17%).

Реже всего россиян штрафуют за пересечение сплошной линии разметки (16%), маневр обгона в неправильном месте (13%), проезд на красный свет светофора (10%) и езда по специальной выделенной полосе (10%). Лишь два процента участников опроса получали штрафы за езду в нетрезвом виде, передает RT.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российским военным выдали «умные часы» для охраны объектов
Больше всего зрителей посетили фан-зону на Воробьевых горах
РЖД не планирует отказываться от плацкартных вагонов
Коммунальные услуги свяжут с ГЛОНАСС
Долги россиян перед банками выросли на 26% с начала 2018 года
ФБР подключилось к расследованию обмена данными между Facebook и Cambridge Analytica
Биометрические параметры привяжут к SIM-картам
Ученые рассказали, почему в день нужно выпивать шесть чашек кофе
Шестеро индийцев погибли при падении внедорожника в реку в Непале
Власти Таиланда рассказали о состоянии обнаруженных в пещере 12 школьников
В Средиземном море потерпела крушение лодка с мигрантами
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе дифтерии на Украине
Украинский политик рассказал, как Киев смог бы избежать потери Крыма
На Украине пригрозили арестом акций «Северного потока – 1»
В России вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде
Трамп призвал лидеров четырех стран НАТО увеличить расходы на оборону
GxP-саммит по повышению престижа профессий в фармотрасли пройдет в Сочи
Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400
Арбитраж в Стокгольме поддержал «Газпром» в споре с польской PGNiG