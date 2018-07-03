Россиян чаще всего штрафуют за превышение скорости

СЕГОДНЯ 11:52 2018-07-03T11:52:13+03:00

Россияне рассказали, за что их штрафуют чаще всего Фото: Евгения ГУСЕВА

Как свидетельствуют результаты опроса, также нередки штрафы за вождение с непристегнутым ремнем безопасности и разговор по мобильному телефону

Изменить размер текста: A A

Россияне чаще всего получают штрафы за превышение скорости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного интернет-сервисом "Avito Авто".

Опрошенные рассказали, что около 80% штрафов приходится на превышение скорости. На втором месте рейтинга (около 40%) — штрафы за вождение с непристегнутым ремнем безопасности, на третьем месте (тоже примерно 40%) — наказание за разговоры по мобильному телефону. Также в пятерке популярных штрафов — взыскания за парковку в неположенных местах (18%) и неиспользование сигнала поворота (17%).

Реже всего россиян штрафуют за пересечение сплошной линии разметки (16%), маневр обгона в неправильном месте (13%), проезд на красный свет светофора (10%) и езда по специальной выделенной полосе (10%). Лишь два процента участников опроса получали штрафы за езду в нетрезвом виде, передает RT.