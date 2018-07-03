ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка "Советский"

СЕГОДНЯ 12:45 2018-07-03T12:47:02+03:00

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Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у одного из старейших банков страны - "Советский". Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации Акционерное общество Банк "Советский" ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала ... приказываю отозвать с 3 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций", - сообщается в документе, опубликованном на сайте ЦБ.

Напомним, что еще в октябре 2015 года в петербургском банке "Советский" была введена временная администрация, а осенью 2016-го его санатором стал Татфондбанк, у которого позже отозвали лицензию. Тогда в феврале 2017 года ЦБ повторно ввел временную администрацию в кредитной организации в лице "Агентства по страхованию вкладов".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года регулятор утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Функции временной администрации были переложены на Фонд консолидации банковского сектора.