2018-07-03T12:47:02+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка "Советский"

С октября 2015 года в кредитной организации действовала временная администрация
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Банк России отозвал лицензию у банка "Советский"Банк России отозвал лицензию у банка "Советский"Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у одного из старейших банков страны - "Советский". Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации Акционерное общество Банк "Советский" ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала ... приказываю отозвать с 3 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций", - сообщается в документе, опубликованном на сайте ЦБ.

Напомним, что еще в октябре 2015 года в петербургском банке "Советский" была введена временная администрация, а осенью 2016-го его санатором стал Татфондбанк, у которого позже отозвали лицензию. Тогда в феврале 2017 года ЦБ повторно ввел временную администрацию в кредитной организации в лице "Агентства по страхованию вкладов".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года регулятор утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Функции временной администрации были переложены на Фонд консолидации банковского сектора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Я был осторожен всю жизнь": Трюдо ответил на обвинения в харассменте
В ЮАР в холодильнике морга «воскресла» женщина
Доля российских фильмов в отечественном кинопрокате впервые выросла до 40%
В Польше обеспокоены возможностью перезагрузки отношений России и США
Лавров назвал "своевременным" визит американских конгрессменов в РФ
Вертолет Ми-2 будет модернизирован в России
Минэкономразвития разработало план исполнения майского указа
Встреча депутатов Госдумы с сенаторами из США пойдет в закрытом режиме
Песков не исключил встречи Путина и Трампа в формате "тет-а-тет"
МИД РФ: Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Меркель объявила о создании в Германии центров для высылки мигрантов
В Японии из-за жары погибли три человека за неделю
Охранник аэропорта Дюссельдорфа ударил ножом в голову своего коллегу
В российских школах могут ввести уроки гостеприимства