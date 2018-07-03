МИД РФ: Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета

СЕГОДНЯ 12:56 2018-07-03T12:56:58+03:00

Но, как отметил глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз ведомства, РФ воспользуется этим только при неблагоприятном сценарии

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В МИД РФ заявили, что у России есть все необходимые возможности для создания альтернативного интернета. Но, как отметил Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) внешнеполитического ведомства Илья Рогачев, Москва не настроена на обособление интернета и воспользуется этими возможностями только при самом неблагоприятном развитии событий.

"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", - сказал Рогачев.

Он отметил, что для создания альтернативного интернета есть технические, финансовые, интеллектуальные возможности, но в настоящее время не имеется такой цели.

Дипломат также подчеркнул, что цензура интернета на Западе "развита гораздо больше, чем в России".

"Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", - добавил Рогачев, передает ТАСС.