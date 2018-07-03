2018-07-03T13:03:32+03:00
Политика

Песков не исключил встречи Путина и Трампа в формате "тет-а-тет"

Лидеры России и США смогут побеседовать наедине в рамках двустороннего саммита в Хельсинки при достижении соответствующих договоренностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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В рамках саммита Россия-США может состояться встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в формате "тет-а-тет". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что такая беседа состоится лишь при условии достижения предварительной договоренности.

"Президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам. Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность и будет предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, что двусторонний саммит пройдет 16 июля в столице Финляндии - Хельсинки.

Помощник российского главы Юрий Ушаков ранее сообщал о том, что мероприятия начнется примерно в середине дня и, скорее всего, ознаменуется беседой двух президентов в формате "тет-а-тет". После этого планируется совместный рабочий обед и пресс-конференция. Также может быть подписан итоговый документ, передает сайт kp.ru.

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