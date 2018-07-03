Встреча депутатов Госдумы с сенаторами из США пойдет в закрытом режиме

СЕГОДНЯ 13:05 2018-07-03T13:05:25+03:00

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Встреча депутатов Госдумы России с сенаторами из Соединенных Штатов пойдет в закрытом режиме. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, постановка этого вопроса говорит о необходимости серьезного разговора.

Об этом ранее попросила делегация американского конгресса, сообщили в аппарате нижней палаты российского парламента.

"По просьбе американской стороны мы приняли решение провести ее в закрытом режиме, учитывая, что сама по себе постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора. И считаем, что здесь надо их поддержать", — сказал Володин журналистам во вторник, 3 июля.

Он отметил, что представителям СМИ будет предоставлена вся необходимая информация о прошедшей встрече, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что делегация парламентариев США в субботу, 30 июня, начала визит в Россию. Поездка продлится до 5 июля.