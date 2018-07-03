Вертолет Ми-2 будет модернизирован в России

СЕГОДНЯ 13:21 2018-07-03T13:21:23+03:00

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В России планируется модернизировать вертолеты Ми-2. Компания «Роствертол» ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по модернизации нескольких российских машин.

В отчете предприятия говорится, что компания ведет сразу шесть проектов НИОКР. В частности, инженеры модернизируют вертолеты Ми-26 и Ми-26Т2В для Министерства обороны России, создают обновленный ударный вертолет Ми-28НЭ для поставки иностранным заказчикам и занимаются модернизацией вертолета Ми-24П/35П. Кроме того «Роствертол» работает над созданием беспилотной авиационной системы, передает сайт телеканала «Звезда».

Ми-2 - советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. За все это время было построено порядка 5400 машин этой модели. Производство машин завершилось в 1992 году и с тех пор аппарат не оснащался современными системами управления и спасения.