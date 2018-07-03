2018-07-03T13:21:23+03:00
Политика

Вертолет Ми-2 будет модернизирован в России

Для машины создают новые системы спасения и управления
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России модернизируют Ми-2В России модернизируют Ми-2
Изменить размер текста:

В России планируется модернизировать вертолеты Ми-2. Компания «Роствертол» ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по модернизации нескольких российских машин.

В отчете предприятия говорится, что компания ведет сразу шесть проектов НИОКР. В частности, инженеры модернизируют вертолеты Ми-26 и Ми-26Т2В для Министерства обороны России, создают обновленный ударный вертолет Ми-28НЭ для поставки иностранным заказчикам и занимаются модернизацией вертолета Ми-24П/35П. Кроме того «Роствертол» работает над созданием беспилотной авиационной системы, передает сайт телеканала «Звезда».

Ми-2 - советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. За все это время было построено порядка 5400 машин этой модели. Производство машин завершилось в 1992 году и с тех пор аппарат не оснащался современными системами управления и спасения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Я был осторожен всю жизнь": Трюдо ответил на обвинения в харассменте
В ЮАР в холодильнике морга «воскресла» женщина
Доля российских фильмов в отечественном кинопрокате впервые выросла до 40%
В Польше обеспокоены возможностью перезагрузки отношений России и США
Лавров назвал "своевременным" визит американских конгрессменов в РФ
Минэкономразвития разработало план исполнения майского указа
Встреча депутатов Госдумы с сенаторами из США пойдет в закрытом режиме
Песков не исключил встречи Путина и Трампа в формате "тет-а-тет"
МИД РФ: Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка "Советский"
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Меркель объявила о создании в Германии центров для высылки мигрантов
В Японии из-за жары погибли три человека за неделю
Охранник аэропорта Дюссельдорфа ударил ножом в голову своего коллегу
В российских школах могут ввести уроки гостеприимства