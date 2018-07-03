2018-07-03T13:26:04+03:00
В мире

В Польше обеспокоены возможностью перезагрузки отношений России и США

Об этом заявил глава МИД республики Яцек Чапутович
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты РФ и США и Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты РФ и США и Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава обеспокоена возможностью перезагрузки отношений России и США по итогам переговоров лидеров этих стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

"В целом переговоры, желание президента Владимира Путина убедить президента Трампа изменить политику не заслуживает критики, но посмотрим, какой будет эффект", — сказал Чапутович.

Он назвал преждевременными разговоры о возможных итогах переговоров Путина и Трампа. По словам Чамутовича, в Польше рады, что Европа и США поддерживают антироссийские санкции, передает агентство PAP.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Путина и Трампа запланирована 16 июля. Она пройдет в столице Финляндии Хельсинки.

В июле 2017 года президенты России и США провели переговоры во время саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге.

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