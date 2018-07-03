2018-07-03T13:33:30+03:00
Звезды

Доля российских фильмов в отечественном кинопрокате впервые выросла до 40%

Самым кассовым оказалось "Движение вверх"
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Фильм "Движение вверх" побил все рекорды российского кинопрокатаФильм "Движение вверх" побил все рекорды российского кинопрокатаФото: кадр из фильма
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В этом году рейтинги отечественных фильмов в национальном кинопрокате бьют рекорды, ощутимо превышая показатели предыдущих лет. Впервые в истории отечественного кинематографа доля «нашего» кино достигла рекордных 40%, такого результата удалось добиться в первое полугодие 2018.

«Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона больше, чем за аналогичный период 2017 года» - рассказал «РИА Новостям» исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

Он также добавил, что за первые шесть месяцев года российским фильмам удалось собрать 10,2 млрд рублей, что на 57% превышает показатель того же периода предыдущего года.

Причем, показатели российского кино растут не только в России, но и в за границей. Самым кассовым оказалась «Снежная королева 3», только в Китае она собрала почти 14 миллионов долларов, составив почти половину зарубежных сборов.

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