Доля российских фильмов в отечественном кинопрокате впервые выросла до 40%

СЕГОДНЯ 13:33 2018-07-03T13:33:30+03:00

Фильм "Движение вверх" побил все рекорды российского кинопроката Фото: кадр из фильма

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В этом году рейтинги отечественных фильмов в национальном кинопрокате бьют рекорды, ощутимо превышая показатели предыдущих лет. Впервые в истории отечественного кинематографа доля «нашего» кино достигла рекордных 40%, такого результата удалось добиться в первое полугодие 2018.

«Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона больше, чем за аналогичный период 2017 года» - рассказал «РИА Новостям» исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

Он также добавил, что за первые шесть месяцев года российским фильмам удалось собрать 10,2 млрд рублей, что на 57% превышает показатель того же периода предыдущего года.

Причем, показатели российского кино растут не только в России, но и в за границей. Самым кассовым оказалась «Снежная королева 3», только в Китае она собрала почти 14 миллионов долларов, составив почти половину зарубежных сборов.