Доля российских фильмов в отечественном кинопрокате впервые выросла до 40%
В этом году рейтинги отечественных фильмов в национальном кинопрокате бьют рекорды, ощутимо превышая показатели предыдущих лет. Впервые в истории отечественного кинематографа доля «нашего» кино достигла рекордных 40%, такого результата удалось добиться в первое полугодие 2018.
«Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона больше, чем за аналогичный период 2017 года» - рассказал «РИА Новостям» исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.
Он также добавил, что за первые шесть месяцев года российским фильмам удалось собрать 10,2 млрд рублей, что на 57% превышает показатель того же периода предыдущего года.
Причем, показатели российского кино растут не только в России, но и в за границей. Самым кассовым оказалась «Снежная королева 3», только в Китае она собрала почти 14 миллионов долларов, составив почти половину зарубежных сборов.