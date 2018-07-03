Букмекеры оценили шансы России и Хорватии на победу в 1/4 финала ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:53 2018-07-03T13:53:26+03:00

Тот, кто поставил на победу нашей сборной против Испании, неплохо заработал. Чего ждать от игры с Хорватами? Фото: Михаил ФРОЛОВ

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После того, как Россия сенсационно обыграла Испанию, ставки на нашу команду возросли. Тем ни менее фаворитом предстоящего четвертьфинального матча считаются хорваты. Они вышли из группы с первого места, обойдя в ней Аргентину. А потом в 1/8 финала победили датчан в серии пенальти.

Букмекеры принимают ставки на проход хорватов в четвертьфинал с коэффициентом 1,6. Поставив на Россию, в случае ее победы, вы обогатитесь в 2,5 раза.

Напомним, что в прошлом матче, по мнению букмекеров, шансов на победу над Испанией у нашей сборной было значительно меньше. На проход испанцев ставки принимались с коэффициентом 1.6, а на сборную России 6.5, и тот кто верил в победу нашей команды неплохо заработал.

Матч ¼ финала состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало игры в 21.00 (мск).