"Я был осторожен всю жизнь": Трюдо ответил на обвинения в харассменте
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опроверг предъявленные ему обвинения в харассменте (приставаниях, домогательстве) в отношении молодой женщины-репортера.
Речь идет о случае, который якобы произошел еще 18 лет назад. Тогда политику исполнилось всего 28 лет, и он был простым учителем. Трюдо участвовал в благотворительном музыкальном фестивале в американском городе Крестоне, на котором присутствовала также та самая журналистка.
Через несколько дней после мероприятия местной газете Creston Valley Advance появился материал посвященный "ненадлежащему обращению" с ней учителя. Так, Трюдо якобы позволил себе "пощупать" репортера.
Сам политик заверил, что хорошо помнит тот день, поскольку он оставил о себе лишь приятные воспоминания без каких-либо "негативных взаимодействий".
"Я был очень-очень осторожен и осмотрителен всю свою жизнь, проявлял уважение к людям и их личному пространству", - цитирует CBC премьера.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трюдо неоднократно называл неприемлемыми любые формы приставаний и призывал оказывать поддержку женщинам, заявившим о домогательствах.