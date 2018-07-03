2018-07-03T13:42:16+03:00
В мире

"Я был осторожен всю жизнь": Трюдо ответил на обвинения в харассменте

Речь идет об инциденте, который якобы произошел еще 18 лет, когда действующий премьер Канады был простым учителем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава правительства Канады Джастин ТрюдоГлава правительства Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опроверг предъявленные ему обвинения в харассменте (приставаниях, домогательстве) в отношении молодой женщины-репортера.

Речь идет о случае, который якобы произошел еще 18 лет назад. Тогда политику исполнилось всего 28 лет, и он был простым учителем. Трюдо участвовал в благотворительном музыкальном фестивале в американском городе Крестоне, на котором присутствовала также та самая журналистка.

Через несколько дней после мероприятия местной газете Creston Valley Advance появился материал посвященный "ненадлежащему обращению" с ней учителя. Так, Трюдо якобы позволил себе "пощупать" репортера.

Сам политик заверил, что хорошо помнит тот день, поскольку он оставил о себе лишь приятные воспоминания без каких-либо "негативных взаимодействий".

"Я был очень-очень осторожен и осмотрителен всю свою жизнь, проявлял уважение к людям и их личному пространству", - цитирует CBC премьера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трюдо неоднократно называл неприемлемыми любые формы приставаний и призывал оказывать поддержку женщинам, заявившим о домогательствах.

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