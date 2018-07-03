ФАС возбудила дело в отношении ЦУМа из-за рекламного слогана

СЕГОДНЯ 14:02 2018-07-03T14:02:37+03:00

В случае если нарушение закона о недобросовестной конкуренции будет доказано, то торговый дом оштрафуют на сумму от 100 до 500 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении Центрального универсального магазина (ЦУМ). Причиной стали подозрения в нарушении торговым домом закона о контроле рекламы и добросовестной конкуренции.

Ведомство, в частности, не устроили размещенные на столичных автобусах плакаты со слоганом "Лучший выбор; лучшие цены".

"Фактически, ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с его конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами, что противоречит положениям статьи 5 Закона о рекламе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского УФАС.

Уточняется, что в рекламе также отсутствовала информация о товаре, условиях его приобретения или использования.

Рассмотрение данного дела состоится 24 июля. В случае, если вина торгового дома будет доказана, ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ЦУМ уже штрафовали за провокационные слоганы. Так, в 2007 году в рекламной компании торгового дома под названием "Скоро в школу" использовались такие фразы, как "Кто не в Prada тот лох!", "Вот я и в школу! Теперь меня интересуют только шмотки. А вы, два старых урода, мне больше не нужны!", "Все люди, как люди, а я в Burberry" и другие.