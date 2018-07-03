Песков не стал комментировать сообщения о просьбе Болтона к Путину повлиять на Иран в Сирии

СЕГОДНЯ 14:24 2018-07-03T14:24:57+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию о содержании состоявшейся 27 июня встречи главы нашего государства Владимира Путина с помощником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном. В частности, сообщения о том, что Болтон якобы просил Путина повлиять на Иран с тем, чтобы вывести войска исламской республики из Сирии.

Как отметил Песков, Кремль уже сообщил об этих переговорах «все, что полагал необходимым». «Мы сообщили все, что полагали необходимым сообщить по итогам встречи Путина с Болтоном, больше нам добавить нечего в настоящий момент», - цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 июня советник президента США по национальной безопасности прилетал в Москву для обсуждения возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом Болтон сам провел переговоры с главой нашего государства, в ходе которых стороны обсудили целый комплекс вопросов, в том числе ядерное разоружение, кризисы в Сирии и на Украине, а также выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.