Отец премьер-министра Польши назвал мелочным снос советских памятников

СЕГОДНЯ 14:26 2018-07-03T14:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Отец премьер-министра Польши, самый пожилой депутат сейма Корнель Моравецкий назвал ошибочным и мелочным снос памятников советской армии.

"Я считаю, что была сделана ошибка. Это мелочность. Я был против этого. Этот вопрос очень важен в отношениях Польши и России. Он достаточно символичен", — сказал Моравецкий.

Он был одним из семи польских парламентариев, голосовавших против скандального законопроекта о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. Документ, в частности, предполагает демонтаж памятников советским солдатам, погибшим при освобождении Польши.

По словам Моравецкого, не стоит связывать освобождение Польши от фашизма и социалистический строй, установившийся в стране после войны.

"Даже если они и насаждали коммунизм. Не о том речь. Коммунизм они насаждали, но это было другое. Коммунизм принес нам несвободу, но не хватило бы нашей Польше сил, чтобы освободиться от немцев", — сказал отец премьера.

Он также выразил надежду, что Россия и Польша встанут на "путь потепления отношений, передает РИА Новости.