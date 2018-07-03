"Дитя эпохи конфронтации": Песков об отношении России к НАТО

СЕГОДНЯ 14:26 2018-07-03T14:26:19+03:00

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Позиция России относительно постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к западным границам нашей страны остается прежней. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что данный альянс был создан для осуществления целей военного противостояния, и они до сих пор определяют "смысл существования этой организации".

"Вы знаете в целом наше отношение к НАТО. НАТО - это дитя эпохи конфронтации и это организация, которая создана для целей конфронтации, и она полностью заточена под эти задачи", - сказал представитель Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что только с начала 2018 года страны-члены альянса провели 30 крупномасштабных учений вблизи российских границ.

На фоне таких действий руководство нашего государство вынуждено предпринимать симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности.