"Дитя эпохи конфронтации": Песков об отношении России к НАТО
Позиция России относительно постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к западным границам нашей страны остается прежней. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что данный альянс был создан для осуществления целей военного противостояния, и они до сих пор определяют "смысл существования этой организации".
"Вы знаете в целом наше отношение к НАТО. НАТО - это дитя эпохи конфронтации и это организация, которая создана для целей конфронтации, и она полностью заточена под эти задачи", - сказал представитель Кремля.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что только с начала 2018 года страны-члены альянса провели 30 крупномасштабных учений вблизи российских границ.
На фоне таких действий руководство нашего государство вынуждено предпринимать симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности.