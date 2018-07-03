Порошенко объявил о планах Украины вступить в ЕС до 2025 года

СЕГОДНЯ 14:43 2018-07-03T14:43:30+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая во вторник, 3 июля, на совместной пресс-конференции с главой Сербии Александром Вучичем, рассказал о планах незалежной вступить в Евросоюз до 2025 года.

«Мы искренне желаем, чтобы в 2025 году, преодолев все препятствия и найдя все компромиссы, Сербия стала членом ЕС. Хочу подчеркнуть, что такая же цель и у украинского народа», - цитирует украинского лидера РИА Новости.

Отметим, Украина уже давно добивается вхождения в Европейский союз. Но все тщетно. Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года Порошенко заверял, что Киев будет «настойчиво работать» для членства в ЕС и НАТО. Правда, тогда же глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что незалежная не имеет абсолютно никакого отношения к этим объединениям. Однако в январе текущего года украинский лидер все равно назвал вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс стратегической целью страны.