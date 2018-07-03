На Украине готовы рассмотреть возможность передачи Вышинского России

СЕГОДНЯ 15:07 2018-07-03T15:08:02+03:00

На данный момент фамилия журналиста пока отсутствует в списке заключенных на обмен

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В Киеве заявили о готовности рассмотреть возможность включения главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в список россиян, подлежащих передаче Москве в обмен на задержанных в РФ украинских граждан. Такое заявление сделала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель незалежной в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Если Российская Федерация мечтает получить себе своего пропагандиста с тремя орденами за взятие Крыма, она должна сделать соответствующее предложение украинской стороне. И мы с радостью его рассмотрим", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что российская сторона якобы никогда даже и не поднимала вопрос передачи ей главы РИА Новости Украина, передает телеканал ICTV.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности задержали Вышинского в Киеве еще 15 мая. Они обвинили его в государственной измене и этапировали в Херсон, где позже арестовали на два месяца без права внесения залога.

Тогда журналист заявил, что отказывается от украинского гражданства, предпочитая оставаться лишь россиянином, и обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, передает сайт kp.ru.