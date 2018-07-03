В России запустят мобильное приложение для проверки лекарств

СЕГОДНЯ 15:38 2018-07-03T15:38:44+03:00

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, это произойдет после полномасштабного внедрения системы маркировки лекарств к концу 2019 года

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В России запустят мобильное приложение для проверки легальности лекарств. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, это произойдет после полномасштабного внедрения системы маркировки лекарств к концу 2019 года.

"Граждане получат возможность проверить легальность приобретаемых лекарств с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера", — сказала Скворцова на правительственном часе в Госдуме во вторник, 3 июля.

По ее словам, полномасштабное введение такой системы поможет предотвратить поступление в легальный оборот фальсифицированных лекарственных препаратов. "Наиболее эффективным механизмом борьбы с некачественной продукцией является использование системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая начала внедряться с февраля 2017 года в рамках эксперимента по маркировке", — отметила министр, передает РИА Новости.

Напомним, эксперимент по маркировке лекарственных препаратов начался в России 1 февраля прошлого года и продлится до 31 декабря 2018 года.