Стрельба в здании торговой палаты Турции: погиб один человек
Во вторник, 3 июля, в здании торговой палаты Турции произошла стрельба.
Как сообщает газета Daily Sabah, огонь открыл неизвестный. Инцидент произошел в провинции Османие на юге страны.
Отмечается, что стрелок целился в главу торгового ведомства Деврима Мурата Аксоя. В результате происшествия погиб заместитель председателя Торговой палаты Хасан Эрсой.Он скончался в больнице от полученный ранений.
В настоящее время представители правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 июня в одном из ночных клубов турецкого Бодрума произошла стрельба. В результате случившегося погибли два человека. Среди жертв были певица Таджер Тюлю и владелец развлекательного заведения. Еще четыре человека пострадали во время происшествия. Полиции смогла задержать четверых напавших.