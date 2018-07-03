2018-07-03T16:07:35+03:00
Происшествия

Стрельба в здании торговой палаты Турции: погиб один человек

В результате стрельбы в здании торговой палаты Турции скончался заместитель председателя ведомства Хасан Эрсой
Екатерина БОЛГОВА
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В Турции произошла стрельба в здании торговой палатыВ Турции произошла стрельба в здании торговой палатыФото: REUTERS
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Во вторник, 3 июля, в здании торговой палаты Турции произошла стрельба.

Как сообщает газета Daily Sabah, огонь открыл неизвестный. Инцидент произошел в провинции Османие на юге страны.

Отмечается, что стрелок целился в главу торгового ведомства Деврима Мурата Аксоя. В результате происшествия погиб заместитель председателя Торговой палаты Хасан Эрсой.Он скончался в больнице от полученный ранений.

В настоящее время представители правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 июня в одном из ночных клубов турецкого Бодрума произошла стрельба. В результате случившегося погибли два человека. Среди жертв были певица Таджер Тюлю и владелец развлекательного заведения. Еще четыре человека пострадали во время происшествия. Полиции смогла задержать четверых напавших.

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