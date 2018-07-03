2018-07-03T16:11:37+03:00
Политика

Красовский не собрал достаточно подписей для участия в выборах мэра Москвы

Журналист получил поддержку 21 тысячи жителей столицы вместо необходимых 36 тысяч
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Антон КрасовскийЖурналист Антон КрасовскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Журналист и общественный деятель Антон Красовский не собрал необходимое количество подписей избирателей для выдвижения своей кандидатуры на выборах мэра Москвы. Об этом сам директор благотворительного фонда "Спид. Центр" рассказал во вторник, 3 июля.

"Мы все посчитали, выкинули брак, и в итоге у нас 21 тыс. подписей москвичей. Нужно было как минимум 36 тыс. Мы не проходим. Я не прохожу", - заявил журналист.

Он добавил, что не исключает возможности своего участия в других выборах в будущем. Речь идет об избрании в Мосгордуму и Государственную думу

"Будем решать и готовиться", - приводятся слова Красовского в его канале в Telegram.

Напомним, что журналист заявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Москвы ещё 21 мая, а 15 июня он подал документы в качестве самовыдвиженец. Основной идеей его программы являлся поиск надежды и справедливости для простых граждан, передает сайт kp.ru.

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