2018-07-03T16:47:14+03:00
Происшествия

Сбившему беременную москвичку Михаилу Исаханову предъявлены обвинения

Уголовное дело будет рассматриваться по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Исаханов Фото: Александр Щербак ТАССМихаил Исаханов Фото: Александр Щербак ТАСС
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Бывшему топ-менеджеру университета "Синергия" Михаилу Исаханову, который несколько недель назад насмерть сбил беременную москвичку, предъявлено обвинение. Такое заявление сделали в столичных правоохранительных органах.

"Исаханову предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" (ч. 3 ст. 264) Уголовного кодекса РФ", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Между тем, сам Исаханов пока находится под арестом. Головинский суд Москвы установил срок его содержания в СИЗО до 20 августа.

Напомним, что страшная авария с участием принадлежащего Исаханову автомобиля BMW произошла утром 18 июня на углу Верхней Масловки и улицы. Обвиняемый на высокой скорости выехал на тротуар и сбил двух женщин.

Находившаяся на девятом месяце беременности 28-летняя Наталья Львова умерла через несколько дней после попадания в больницу. Спасти ее малыша также не удалось. Вторая пострадавшая — 44-летняя Варвара Бойко все еще находится в реанимации.

Ранее сайт kp.ru узнал о том, что мать погибшей уже написала исковое заявление, в котором потребовала 10 млн рублей в качестве моральной компенсации за потерю дочери и не родившейся внучки. Она также попросила арестовать все банковские счета, движимое и недвижимое имущество Исаханова, чтобы он не успел от них избавиться.

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