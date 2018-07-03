Тайские школьники могут провести в затопленной пещере еще четыре месяца

СЕГОДНЯ 17:09 2018-07-03T17:09:53+03:00

12 подростков и их 25-летний тренер все еще остаются в затопленной пещере Фото: REUTERS

Обнаруженные спустя десять дней после пропажи юные футболисты и их тренер остаются в ловушке из-за обильных дождей

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Пропавшие около десяти дней назад члены тайской юношеской футбольной команды и их тренер были обнаружены живыми в одной из затопленных пещер огромного подземного комплекса в городе Хуахин. Однако спасатели говорят о том, что 12 школьникам и 25-летнему мужчине, вероятнее всего, придется провести под землей еще около четырех месяцев.

Это связано с тем, что в Таиланде наступил затяжной сезон дождей, и воды продолжает прибывать. Насосы не справляются с нагрузкой. а использование более сильных аппаратов может спровоцировать обвал грунта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам путь от выхода из пещеры до месте, где находится футбольная команда, занимает около шести часов. Даже профессиональным водолазам приходится преодолевать серьезные трудности, чтобы доставлять школьникам напитки, еду и лекарства.

Теперь попавшим в ловушку ребятам остается либо попытаться пересечь затопленный участок так, что очень опасно, либо ждать спада уровня воды, который может продлиться до сентября-октября. Также рассматривается вариант научить всех 13 человек дайвингу, сообщает BBC.

Пока же в пещеру продолжают доставлять продовольствие. Также на месте работают врачи, наблюдающие за состоянием истощенных мальчиков, возраст которых составляет 11-16 лет. Семьи оказавшихся в ловушке подростков связываются с ними по специальной телефонной линии.