Каир, Бангалор, Бухарест — самые дешевые города для переезда

СЕГОДНЯ 17:19 2018-07-03T17:19:21+03:00

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В рейтинге самых дешевых городов для переезда первое почетное место заняла столица Египта — Каир. При учете трат первого месяца: визовые сборы, аренда квартиры или дома, оплата связи, еда, проезд, интернет — траты могут обойтись в 560 евро, подсчитали представители немецкого агрегатора недвижимости Nestpic.

Второе место занимает Бангалор в Индии с показателем 634 евро, а с результатом 644 евро на третьем месте в рейтинге самых дешевых городов обосновался Бухарест, столица Румынии.

На четвертой позиции оказалась Рига, Латвия и их 795 евро, а на пятом Мехико — столица Мексики, где в сумме за все необходимые удобства нужно будет оставить 805 евро.

Как сообщает издание "Ридус", подсчет самых дорогих городов для переезда тоже образовал рейтинг. За 3633 евро можно переехать в самый крупный город Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай. Чуть дешевле оказался Окленд в Новой Зеландии: на первый месяц достаточно потратить 3420 евро. Третьем место в списке самых дорогих городов для переезда занял американский Сан-Франциско — 3216 евро. Как ни странно, только на 4 и 5 месте расположились штат Нью-Йорк и столица Великобритании — Лондон с 2879 и 2739 евро соответственно.

Москва находится на 68 месте. Для того, чтобы нормально прожить первый месяц, нужно потратить около 899 евро.