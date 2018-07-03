2018-07-03T17:29:05+03:00
В мире

В США приспустят флаги в память о погибших при стрельбе в Мэриленде журналистах

Соответствующее распоряжение дал американский лидер Дональд Трамп
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Флаги будут приспущены во вторник, 3 июляФлаги будут приспущены во вторник, 3 июляФото: Евгения ГУСЕВА
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Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны на всех правительственных зданиях во вторник, 3 июля, чтобы таким образом почтить память журналистов, погибших в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис штата Мэриленд.

"В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 28 июня… я приказываю, чтобы флаги Соединённых Штатов были приспущены до заката над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы государства.

Между тем, сообщается, что изначально Белый дом отклонил соответствующую просьбу мэра Аннаполиса Гэвина Бакли. Как пояснила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, когда президент позже узнал об этом он распорядился все же приспустить флаги. передает ABC.

Напомним, 28 июня некий Джеррод Уоррен Рамос устроил стрельбу в редакции издания Capital Gazette, в результате чего погибли пятеро журналистов, еще около 20 человек пострадали.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что нападавшему уже предъявлены обвинения в убийстве.

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