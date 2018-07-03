В Англии сотрудница больницы подозревается в убийстве восьми новорожденных
В графстве Чешир, Англия, местная полиция арестовала сотрудницу больницы Честера по подозрению в убийстве восьми новорожденных детей. Также считается, что она покушалась на убийство еще шестерых детей.
"Задержанная — сотрудница неонатального отделения больницы Countess of Chester Hospital. У полиции есть основания полагать, что эта женщина убила восемь младенцев и намеревалась убить еще шесть", — приводит агентство заявление полицейских графства Чешир.
Расследование смертей началось после того, как британские родильные отделения опубликовали доклад о работе, в котором отмечалась высокая частота смерти детей при родах или в первый месяц жизни в сравнении с другими больницами.
Как сообщает BBC, должность сотрудницы полиция отказалась раскрывать, а больница Честера продолжает работу в штатном режиме.
Пол Хьюз, сотрудник полиции, заявил, что расследование проходит сложно, но офицеры делают все, что могут, чтобы найти виновного в смерти детей. По его словам, установленных сроков для закрытия дела нет, но в полиции намерены провести тщательное расследование и завершить его как можно скорее.