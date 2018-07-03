2018-07-03T17:46:52+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Предполагается, что с 1 января 2019 года налог вырастет с нынешних 18% до 20%
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Госдумы в МосквеЗдание Госдумы в МосквеФото: Анастасия НОВИКОВА
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Во вторник, 3 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС. Стоит отметить, что в случае вступления этого документа в силу с 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость будет увеличена с нынешних 18% до 20%.

Причем глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров назвал решение по НДС «взвешенным». Как он подчеркнул, оно «позволит получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом».

Напомним, в июне российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. Как тогда заметили в кабмине, повышение ставки налога позволит увеличивать доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года.

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