Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
Во вторник, 3 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС. Стоит отметить, что в случае вступления этого документа в силу с 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость будет увеличена с нынешних 18% до 20%.
Причем глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров назвал решение по НДС «взвешенным». Как он подчеркнул, оно «позволит получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом».
Напомним, в июне российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. Как тогда заметили в кабмине, повышение ставки налога позволит увеличивать доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года.
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