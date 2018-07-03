2018-07-03T17:56:21+03:00
Экономика

Вологодский льнокомбинат возобновляет работу

Здесь открыли новое современное производство по пошиву спецодежды
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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У Вологодского льнокомбината- богатая, 82-летняя история, с которой жалко было бы так просто распрощаться. Поэтому руководство области рассматривала разные варианты модернизации производства, чтобы оно могло ориентироваться на запросы современного общества. Вопрос о судьбе завода обсуждался и в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда губернатор региона Олег Кувшинников и генеральный директор ГК «Восток-Сервис» Сергей Ширяев подписали соглашение о запуске нового цеха. И вот, на днях цех по пошиву спецодежды был запущен. Он будет работать по двум направлениям: домашний текстиль и ткани для спецодежды. Также на базе предприятия будут разрабатываться новые технологичные виды тканей для защиты от огня и электродуги. У предприятия уже есть заказы и есть понимание рынков сбыта продукции, поэтому инвесторы надеются, что производство в скором времени удастся расширить.

Сейчас численность работников цеха составляет 50 человек. При этом он является самым современным с точки зрения инноваций и оборудования. Инвестор нового производства отметил, что технологический процесс выстроен с учетом перспектив на открытие еще 100 новых рабочих мест.

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